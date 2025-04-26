رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024م، معبرًا عن اعتزازه بما تحقق للوطن من إنجازات نوعية وقفزات تنموية خلال مسيرة هذه الرؤية المباركة، التي جعلت من المملكة نموذجًا عالميًّا يحتذى به في مختلف المجالات.

وأكد الربيعة أن تقرير هذا العام يعد محطة بارزة، تُبرز ما حققته المملكة من خطوات نوعية في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، إذ وثّق تقدمًا ملحوظًا في المبادرات والمشروعات الكبرى، وارتفاعًا ملهمًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ مما يعزز مكانة المملكة إقليميًّا ودوليًّا بوصفها قوة اقتصادية وتنموية فاعلة.

وأوضح أن النجاحات التي أبرزها التقرير جاءت نتيجة لتكامل الجهود الوطنية خلال السنوات الماضية، وتعد شاهدة على حكمة القيادة الرشيدة- أيدها الله- التي رسمت ملامح الرؤية، وحرصت على متابعتها ودعم تنفيذها بكفاءة واحترافية؛ مما انعكس إيجابًا على مستوى جودة الحياة، وتمكين الشباب والمرأة، وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار.

وأكد أن ما حققه المركز من ريادة عالميًّا في ميادين الإغاثة والعمل التطوعي، جاء تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز العمل الإنساني المستدام ونشر ثقافة التطوع على نطاق واسع، داعيًا المولى- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق الجميع لمواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- وطموحات أبناء الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهارًا ورخاءً.