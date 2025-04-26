وصف رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع رؤية المملكة 2030 بأنها «قصة نجاح ملهمة»، مؤكداً أنها تجاوزت كل التوقعات في كثير من مجالاتها، وأصبحت واقعاً ملموساً يفخر به الجميع.

وقال في كلمة بهذه المناسبة: «إن قلب المملكة النابض يُجسد قصة نجاح ورؤية طموحة تحولت إلى واقع باهر، بفضل ما أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما يقوده باقتدار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان».

وهنأ الدكتور آل هيازع القيادة والشعب السعودي بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تُعد من بين أكثر التحولات تأثيراً في تاريخ الدول.

وأضاف: «شاهدنا كيف تحولت الصحراء إلى ورش عمل نابضة بالحياة، والمدن إلى خلايا نحل، والشباب إلى قادة للمستقبل، حتى أصبحت طموحاتنا لا تحدها إلا السماء».

وعن التراث السعودي، أشاد آل هيازع بتسجيل 8 مواقع تراثية وطنية ضمن قائمة اليونسكو العالمية، مؤكداً أن هذا يعد إنجازاً ثقافياً وسياحياً غير مسبوق.

كما نوه بمشاركة المرأة السعودية الفاعلة في مسيرة التنمية، حيث تجاوزت نسبة مشاركتها في سوق العمل 33.5%، إلى جانب توظيف نحو نصف مليون مواطن ومواطنة خلال عام واحد، ما ساهم في خفض معدلات البطالة إلى 7%، وهو أدنى مستوى تاريخي.

وأوضح أن التحول الرقمي الذي شهدته المملكة أسهم في جذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق تقدم ملموس في جودة الحياة، حيث ارتفع متوسط الأعمار إلى 78.8 سنة، وانخفضت وفيات الحوادث المرورية بنسبة قاربت النصف، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من رؤية 2030 تحمل طموحات أكبر، معرباً عن ثقته بأن المملكة ستواصل تقدمها وتحقيق إنجازاتها، مشدداً على أن رؤية 2030 ليست مجرد برنامج تنموي، بل شهادة حية على قدرة هذا الوطن على تحقيق المعجزات بقيادته الحكيمة وشعبه الطموح.