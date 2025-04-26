كيف يتسبب قطع أشجار المانغروف في انقراض طائر بلشون الشعاب الغربي؟ تساؤل طرحه طلاب مدارس الوجه على مرافقيهم من مفتشي محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ليسهب مفتشو المحمية في الحديث وتعريف زائريهم ــ بتطبيق عملي شارك به الطلاب ــ بشبكة المانغروف الغذائية، ومدى تأثر السلسلة الغذائية بفقدان إحدى حلقاتها.وذلك في الرحلة التعريفية لوادي زبيدة، من الوجهات الحيوية للمحمية، التي رافقت بها «عكاظ» نخبة من طلاب مدارس الوجه المتوسطة والثانوية، حيث تم خلالها التعرف على الحيوانات والنباتات في النظام البيئي لأشجار المانغروف، ومنها طيور بلشون الشعاب الغربي، والعقاب النساري، والحنكور، والبلشون الرمادي، والقطقاط الإسكندراني، والأسماك والشيم أزرق الزعانف، والسلطعون الأحمر، والسرطان الكماني، والسرطان الناسك، وحلزون المانغروف، والديدان، والعوالق النباتية والحيوانية.كان هذا في إطار إنجاح البرامج المشتركة بين وحدة النشاط الطلابي بمكتب تعليم الوجه ومحمية الأمير محمد بن سلمان كجزء من إستراتيجية هيئة تطوير المحمية في تقديم البرامج التثقيفية المتنوعة للتعريف بالمحمية.كما حمل الطلاب على عاتقهم الحفاظ على بيئة المحمية والبيئات كافة من خلال ما لمسوه من أهمية للحياة الفطرية والنظام البيئي للمحميات في هذه الزيارة التعريفية.