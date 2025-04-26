تحت رعاية وحضور محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع أمانة الطائف، «ملتقى المسؤولية الاجتماعية» بعد غد (الاثنين) 28 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار بمختلف القطاعات.

ويسلط الملتقى الضوء على الفرص التنموية والاستثمارية الكامنة في تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وسيتم خلال الملتقى إقامة جلسات حوارية تتناول الاستراتيجيات الوطنية، ودور القطاع الخاص، إضافة إلى تجارب رائدة من محافظة الطائف تبرز أثر المسؤولية الاجتماعية في التنمية المحلية. وسيتم الكشف عن مبادرات متميزة تسعى لتحويل المسؤولية إلى قيمة مضافة.

وسيسهم الملتقى في صناعة حراك جديد للمسؤولية الاجتماعية من خلال استعراض التجارب والرؤى ومناقشة التحديات، وطرح الحلول والممكنات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، في ظل تطوير ممكنات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للمنشآت، وما توليه الدولة من اهتمام بتمكين المسؤولية الاجتماعية ووضعها كهدف استراتيجي من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسيناقش الملتقى التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، وسبل تعزيز المسؤولية المجتمعية، والنهوض بالقطاع التنموي، وبناء وتطوير الشراكات الاقتصادية التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي تشاركي.