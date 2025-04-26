واصلت وزارة الداخلية السعودية ضرباتها الاستباقية ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إذ أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها خلال أسبوع عن ترحيل أكثر من نحو 13 ألف وافد مخالف، وإحالة 23 ألفاً آخرين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3.8 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم.

ونتج عن الحملات، التي تمت في مناطق المملكة كافة، ضبط أكثر من 19 ألف مخالف، منهم 11 ألف مخالف لنظام الإقامة، و4.2 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و3.7 ألف مخالف لنظام العمل.

وبحسب «الداخلية»، تم ضبط 1360 شخصاً خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، 44% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، وتوقيف 79 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى ضبط 22 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. في حين بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 32 ألف وافد مخالف، بينهم 29 ألف رجل، و2.4 ألف امرأة.

وأكدت الوزارة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافة إلى التشهير به.