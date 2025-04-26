حدّدت وكالة الأحوال المدنية عبر منصتها الرسمية «أبشر» الشروط الدقيقة لاعتماد الصور الشخصية عند تجديد الهوية الوطنية، في إطار جهودها المستمرة لضبط الهوية البصرية وتحسين جودة التوثيق الرسمي للمواطنين والمواطنات.

وأكدت الأحوال أن الصورة المعتمدة يجب أن تلتزم بستة اشتراطات أساسية، تبدأ بوجود خلفية بيضاء إلزامية، تليها ضرورة أن تكون الصورة حديثة الالتقاط، بحيث لا يتجاوز عمرها 6 أشهر.

وشددت على أهمية أن تكون ملامح الوجه واضحة بالكامل، خالية من التعابير أو مساحيق التجميل، مع ضرورة أن تكون الصورة صافية تماماً، ولا تحتوي على أي بقع أو خدوش أو ثقوب قد تؤثر على دقتها أو وضوحها.

وتضمنت الشروط كذلك التقاط الصورة بشكل مستقيم دون أي ميل أو زوايا غير متوازنة، مع تجنّب ظهور احمرار العينين الناتج عن انعكاس ضوء الكاميرا.

وأوضحت الوكالة أن هذه الشروط تسري على الذكور والإناث على حدٍ سواء، مشيرة إلى أن الهدف منها هو ضمان صورة موحدة ودقيقة في بطاقة الهوية الوطنية، تسهم في تعزيز موثوقية التوثيق الرسمي وتيسير عمليات المطابقة والتعرف.

ودعت الأحوال المدنية جميع المواطنين إلى الالتزام بهذه المعايير الفنية عند تجديد الهوية الوطنية، لتجنب تأخير الإجراءات أو رفض الطلب، مؤكدة أن هذه الاشتراطات تأتي في سياق التحديثات المستمرة التي يشهدها القطاع ضمن مستهدفات التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030.