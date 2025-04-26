رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،، بمناسبة ما حققته رؤية المملكة 2030 من إنجازات خلال الأعوام التسعة الماضية.

وأكد أن هذه الإنجازات تعكس التقدم الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن ما تحقق من مستهدفات الرؤية يُعد ثمرة للتخطيط الاستراتيجي والعمل الدؤوب بقيادة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده.

وأضاف أن منطقة حائل، كغيرها من مناطق المملكة، شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعزز من مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واختتم حديثه بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.