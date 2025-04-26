في حادثة مأساوية هزت منطقة توبراكالي بولاية عثمانية جنوب تركيا، لقيت أم تبلغ من العمر 37 عاماً، وتدعى «جنت» أوستون، وابنتها الطفلة «أوزليم» أوستون (6 أعوام)، حتفهما إثر تعرضهما لصعق كهربائي في قناة ري مائية قرب منزلهما.

وقعت الحادثة عندما اقتربت الطفلة أوزليم من القناة لغسل يديها، لتتعرض فجأة لتيار كهربائي تسرب إلى المياه، وسارعت الأم جنت لإنقاذ ابنتها، لكنها أصيبت أيضاً بالصعق الكهربائي، مما أدى إلى وفاتهما معاً في مشهد أثار الحزن والصدمة بين سكان المنطقة.

بدأت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً للكشف عن أسباب تسرب التيار الكهربائي إلى القناة، مع التركيز على فحص الأسلاك الكهربائية القريبة ومدى التزامها بمعايير السلامة، في حين أعرب السكان المحليون عن قلقهم إزاء حالة القنوات المائية في المنطقة، مشيرين إلى أن نقص الصيانة الدورية قد يكون ساهم في وقوع هذه المأساة.

ودعا نشطاء محليون إلى تكثيف إجراءات الأمان حول القنوات المائية وتشديد الرقابة على البنية التحتية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، معتبرين هذه الواقعة بمثابة جرس إنذار حول مخاطر البنية التحتية غير الآمنة، خاصة في المناطق الريفية، حيث قد تؤدي الإهمالات إلى خسائر بشرية لا تُعوض.

وتقع ولاية عثمانية في جنوب تركيا، ضمن إقليم البحر الأبيض المتوسط، وتُعرف بطبيعتها الزراعية ومناخها المعتدل، أما توبراكالي، فهي إحدى المناطق التابعة لعثمانية، وتتميز بمجتمعها الريفي الذي يعتمد بشكل كبير على الزراعة، وتحتوي المنطقة على شبكة من قنوات الري التي تُستخدم لدعم الأراضي الزراعية، لكن هذه القنوات غالباً ما تفتقر إلى صيانة منتظمة، مما يزيد من مخاطر الحوادث.

وتشهد تركيا، مثل العديد من الدول، حوادث متكررة مرتبطة بتسرب التيار الكهربائي إلى مصادر مائية، خاصة في المناطق الريفية، تُعزى هذه الحوادث عادةً إلى أسلاك كهربائية مكشوفة أو تالفة قرب القنوات، أو إلى سوء تركيب الأعمدة الكهربائية.

وفقاً لتقارير سابقة، سُجلت عدة حوادث مشابهة في مناطق زراعية بتركيا، مما دفع السلطات إلى إطلاق حملات تفتيش دورية، لكن التحديات اللوجستية وقلة الموارد تعيق أحياناً تنفيذ إجراءات السلامة بشكل كامل.