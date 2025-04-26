شدد أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل بن سعود، على أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية المعتمدة في التعامل مع المكاتبات الرسمية، مؤكداً أن الحفاظ على سرية المعلومات وحُسن سير العمل المؤسسي يُعدّ من الثوابت الإدارية التي لا تقبل التهاون.

وأكد ضرورة التقيد الكامل بالأنظمة ومنع عرض المعاملات أو الخطابات الرسمية أو تداولها عبر وسائل التواصل الشخصية، لما في ذلك من مخاطر تهدد سرية البيانات وسلامة التعاملات الإدارية.

وأوضح أن التعامل مع الوثائق الرسمية يجب أن يتم فقط عبر المسارات الإدارية المقررة نظاماً، لضمان حماية المعلومات ومنع تسربها، مشدداً على أن المخالفات في هذا الجانب ستُواجه بالإجراءات النظامية الرادعة.

ومن جانبه، أكد المستشار القانوني والمحامي سلمان الرمالي، أن تداول المكاتبات الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشخصية يُعد مخالفة صريحة لأنظمة حماية المعلومات والوثائق الحكومية، وقد يعرّض المخالف للمساءلة القانونية بموجب مواد نظام الجرائم المعلوماتية ونظام الوثائق والمحفوظات.

وأضاف الرمالي: سرية الخطابات والمعاملات الرسمية واجب قانوني وأخلاقي، ونشرها أو تداولها بدون إذن رسمي يندرج ضمن الجرائم المعلوماتية التي تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة. الالتزام بالأنظمة واجب إداري وأمني في آن واحد. يأتي هذا التوجيه من سمو أمير القصيم ضمن جهود تعزيز الانضباط الإداري، وصون سرية العمل الحكومي، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة المؤسسية ويصون الثقة في الأجهزة الرسمية.