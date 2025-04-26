رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتحقيق رؤية المملكة 2030 مستهدفاتها.

ونوه الكهموس بما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 من مؤشرات أداء إيجابية، أظهرت تقدماً بنسبة 93% في أداء البرامج والإستراتيجيات الوطنية، واستكمال 85٪ من المبادرات ضمن المسار المخطط لها، الأمر الذي يؤكد أن رؤية المملكة الطموحة ومنذ انطلاقتها بتوجيهات القيادة تسير وفق ما خُطِّط له، لترسيخ مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولتكون المملكة رائدة في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الفساد.

وأكد أن هذه الإنجازات جاءت بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي والتوجيهات المباركة من القيادة لجميع الجهات في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، وسأل المولى- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه ورخاءه.