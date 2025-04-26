أشاد رئيس الجمهورية التونسية الرئيس قيس سعيّد، اليوم، بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب في تعزيز الأمن العربي المشترك، وإثراء المكتبة الأمنية العربية المتخصصة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم جناح الجامعة المشارك في فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب 2025م، واطّلع على إصدارات الجامعة الحديثة في المجالات الأمنية ذات الأولوية عربياً ودولياً.

وتشارك الجامعة في المعرض بمجموعة من أبرز إصداراتها الحديثة، ضمن أكثر من 120 كتاباً محكّماً في مختلف المجالات الأمنية التي تُعنى بالواقع الأمني وتحدياته الراهنة والمستقبلية في المنطقة العربية، إلى جانب عرض عدد من أوراق السياسات حول القضايا الأمنية المعاصرة، مثل: الأمن الغذائي، وأمن المناخ، والنزاهة المالية، والأمن السيبراني، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وتكمن أهمية مشاركة جامعة نايف في تميز وخصوصية مخرجاتها العلمية باللغة العربية واللغات العالمية في مجالات الأمن بمفهومه الشامل، وذلك من خلال إصداراتها، وبرامجها الأكاديمية والتدريبية، وتعريف الناشرين والقراء بالمنتج الأكاديمي العربي الرصين في العلوم الأمنية.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من البُعد العربي والإقليمي للجامعة، وحرصها على تنفيذ الجانب العلمي من الإستراتيجيات والخطط الأمنية العربية، لا سيما في مجالات التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، إذ تحرص الجامعة على المشاركة الدورية في معارض الكتب العربية والإقليمية والدولية، لعرض تراثها المعرفي المتخصص الممتد لأكثر من أربعين عاماً، إلى جانب التعريف بإصداراتها العلمية الحديثة، وعلى رأسها أوراق السياسات الأمنية والإصدارات المترجمة.

وشهد جناح الجامعة زيارة عدد من سفراء الدول العربية المشاركين في الفعالية، واطلعوا على أبرز إصدارات الجامعة، منوهين بدورها الرائد في دعم العمل الأمني العربي وتطوير المحتوى العلمي المتخصص في مجالات الأمن والعدالة.