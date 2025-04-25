رفع وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة ما حققته مستهدفات رؤية المملكة 2030 من إنجازات متتالية وازدهار متصاعد خلال الأعوام التسعة الماضية.

وأكد الجلاجل بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة لعام 2024م، أن هذه المنجزات تحققت بفضل الدعم المتواصل والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة الحثيثة والاهتمام المباشر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مضيفاً أن المملكة تمضي بثقة في مسارها الطموح نحو مستقبل أكثر تطوراً واستدامة، مستندة إلى رؤية شاملة ترتكز على محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وقال: «ما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024م من مؤشرات أداء إيجابية يجسد التقدم النوعي الذي تحققه المملكة في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الصحي من خلال برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج تحقيق الرؤية، وأن المملكة تجاوزت المستهدفات المرحلية المخططة لهذا العام فيما يخص جودة الخدمات الصحية، وأسهم تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث في خفض معدلات الوفاة المبكرة؛ بسبب الأمراض المزمنة بنسبة 40%، ورفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عاماً، وزيادة نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية إلى 84.2%، إضافة إلى إدراج سبعة مستشفيات سعودية ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى على مستوى العالم، مما يعكس فاعلية التحول الصحي وجهود المملكة في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة». وفي ختام تصريحه، دعا الوزير الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على المملكة عزها وازدهارها وأمنها واستقرارها، وأن يحقق على أيدي القيادة الحكيمة -أيدها الله- المزيد من النجاحات والإنجازات.