اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان فعاليات ملتقى الوعي الفكري «المواطنة الواعية»، والمعرض المصاحب الذي رعاه أمير منطقة جازان بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، واستمر على مدى يومين في مركز الأمير سلطان الحضاري وفندق راديسون بلو بجازان.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أن نهضة الأمم تبدأ بالإنسان الواعي، مشيرًا إلى أن المدرسة تمثل ركيزة في غرس القيم وتنمية التفكير ومهارات الحياة.

وثمن «عقدي» رعاية أمير المنطقة ودعمه المستمر، الذي يأتي امتدادًا لدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله.

وقدّم عقدي شكره لوزير التعليم على دعمه المتواصل لمستهدفات وبرامج الوعي الفكري، معربًا عن تقديره لرئاسة أمن الدولة، ومشيدًا بالتكامل البنّاء بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.

وتضمن الملتقى محاضرة توعوية ألقاها مستشار رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية بعنوان «الأمن الوطني والمواطنة الواعية»، وكلمة لمدير عام الإدارة العامة للوعي الفكري بوزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن العريفي، سلّطا فيها الضوء على أهمية التعليم في بناء الفكر الواعي وترسيخ قيم الولاء والانتماء.

وشهد الملتقى والمعرض المصاحب له خلال يوميه حضور أكثر من 2600 من طلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور والمجتمع، إلى جانب عدد من المهتمين والمختصين الذين تفاعلوا مع البرامج المقدمة والأنشطة المتنوعة التي ركّزت على تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال، والوقاية من الفكر المتطرف.

واختُتم الملتقى بإقامة ورش عمل تخصصية في فندق راديسون بلو لرؤساء أقسام الوعي الفكري في إدارات التعليم ومديري ومديرات المدارس بالمنطقة، وذلك لتبادل الخبرات وتطوير الممارسات المهنية في تعزيز الوعي الوطني والفكري داخل المؤسسات التعليمية.