رفع نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024.

ونوه نائب أمير جازان بما تضمنه التقرير من نتائج مبشّرة ومعالم بارزة في رحلة التحول التي تجاوزت التوقعات، وسبقت الجدول الزمني المحدد، مما يُجسد عمق التخطيط ووضوح الرؤية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بكل اقتدار وإيمان وثقة بمكانة المملكة وقدرتها على تحقيق أفضل وأعلى المنجزات.

وأشار نائب أمير منطقة جازان إلى أن التقرير جاء مؤكدًا للنجاح والتقدم الكبير في تنفيذ برامج الرؤية ومستهدفاتها، بعد تحقيق 93% من مؤشرات الرؤية لمستهدفاتها السنوية، مؤكدًا أن 85% من المبادرات إما أن تكون قد اكتملت أو هي في مسارها الصحيح.

وسأل الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا العزيزة نعمة الأمن والرخاء والتمكين في ظل قيادتنا الرشيدة.