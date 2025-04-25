أعلنت جامعة جازان تخريج 8705 طلاب وطالبات خلال العام الجامعي 1446هـ، وذلك في مختلف الدرجات العلمية، بما يعكس حجم المخرجات الأكاديمية المتميزة التي تقدمها الجامعة سنويًا.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن عدد خريجي مرحلة البكالوريوس لهذا العام بلغ 7557، موزعين على أربعة مسارات تعليمية رئيسية، هي: المسار الصحي والطبي بواقع 1700 خريج وخريجة، مسار العلوم والهندسة وعلوم الحاسب بواقع 2550 خريجا وخريجة، في حين بلغ عدد خريجي مسار الشريعة والقانون والأعمال 1720، أما مسار الفنون والعلوم الإنسانية فبلغ عدد خريجيه 1587، بينما بلغ عدد خريجي الدبلوم من الكليات التطبيقية 980 خريجا وخريجة.

وأضاف فقيهي، نفخر في جامعة جازان بهذه الكوكبة من الخريجين والخريجات الذين يمثلون ثمرة جهود متكاملة من جميع وحدات الجامعة الأكاديمية والإدارية. وتأتي هذه الأرقام امتدادًا لمسيرة الجامعة في تقديم تعليم نوعي يسهم في تأهيل كوادر وطنية مؤهلة تلبي متطلبات التنمية وسوق العمل، وتسهم بفعالية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. واختتم تصريحه مهنئًا الطلاب والطالبات وأسرهم على هذا الإنجاز، متمنيًا لهم مستقبلًا مهنيًا وعلميًا مزدهرًا.

من جانبه، أوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعيد موسى أن عدد خريجي برامج الدراسات العليا بلغ 168 خريجًا وخريجة، موزعين على درجات الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم العالي، مبيناً أن الجامعة تشهد نموًا متسارعًا في برامج الدراسات العليا من حيث الإقبال والتطوير النوعي، حيث تعكس أعداد الخريجين لهذا العام إقبالًا متزايدًا على برامج الدراسات العليا، مضيفا أن الجامعة تحتفي هذا العام بتخريج أول دفعة من حملة درجة الدكتوراه. وأكد أن الجامعة ستواصل تطوير برامجها بما يواكب التطورات العلمية ويلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل. واختتم تصريحه بالتعبير عن اعتزازه بخريجي برامج الدراسات العليا، متمنيًا لهم مستقبلًا واعدًا في مجالاتهم العلمية والعملية والبحثية.