رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ين عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بما ما حققته رؤية المملكة 2030 من مستهدفات خلال الأعوام التسعة الماضية.

وقال أمير جازان: «لقد مثلت رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها نقطة تحول محورية في مسيرة التنمية، وحققت آفاقًا واسعة من التقدم والازدهار، وعززت من مكانة المملكة في شتى المجالات».

ونوه بما أولته القيادة من اهتمام بخدمة ضيوف الرحمن وجعلها من أول الاهتمامات عبر تطوير منظومة متكاملة تُيسر عليهم أداء العبادات والمناسك عبر تنفيذ مشاريع نوعية وتوفير خدمات متطورة ومتنوعة، إضافة لما توليه من اهتمام ورعاية كريمة بكل ما يوفر راحة ورفاهية المواطن وتطور ونما الوطن.

ودعا الأمير محمد بن ناصر، الله سبحانه وتعالى أن يُمد خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، وأن يوفقه وولي عهده لخير الوطن والمواطن، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.