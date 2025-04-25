أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أن الإنجازات التي تحققت على صعيد مستهدفات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام التسعة الماضية، جاءت بتوفيق المولى سبحانه ثم بفضل توجيهات القيادة، وما تقدمه من دعم لا محدود لبناء مستقبل واعد واقتصاد مزدهر يسهم في رفعة الوطن ورفاه المواطن.

ورفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024، لافتًا النظر إلى ما تحقق من نجاحات وتحولات كبرى في مختلف القطاعات، ومن أبرزها الوصول لزيادة غير مسبوقة في أعداد المعتمرين القادمين من خارج المملكة، إذ بلغ عددهم أكثر من 16 مليون معتمر، متجاوزين بذلك مستهدف عام 2024 المقدر بـ11 مليون معتمر.

ونوّه إلى أن دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد كان لهما الأثر الأكبر في تحقيق مؤشرات إيجابية ونمو اقتصادي وتنمية شاملة في مختلف المجالات.

وختم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بالتوجه إلى الله سبحانه بالدعاء، أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.