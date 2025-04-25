رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نظير ما حققته رؤية المملكة 2030 من مستهدفات خلال الأعوام التسعة الماضية.

وأكد أن رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها شكلت نقطة تحول محورية في مسيرة التنمية، وفتحت آفاقًا واسعة لتحقيق التقدم والازدهار، وعززت من مكانة المملكة في شتى المجالات. ولفت أمير منطقة مكة المكرمة النظر إلى أن الرؤية وضعت على هرم الاهتمامات خدمة ضيوف الرحمن عبر تطوير منظومة متكاملة تُيسر عليهم أداء العبادات والمناسك عبر تنفيذ مشاريع نوعية وتوفير خدمات متطورة ومتنوعة.

وسأل أمير مكة المكرمة الله سبحانه وتعالى أن يُمد خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه وساعده الأيمن ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لخير بلادنا الغالية ومواطنيها، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.