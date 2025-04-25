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توفيق الأسمري (بلسمر) TawfiqAlasmari@

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ورشة عمل علمية بعنوان «تأهيل الحواجز المائية الجبلية.. كظامة الغرسة أنموذجاً»، وذلك في مركز بلسمر شمالي مدينة أبها، بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين في المجالين البيئي والزراعي، إلى جانب حضور مسؤولي الوزارة ورئيس مركزي بلسمر وحوراء بلسمر وشيوخ وأعيان وعدد من المواطنين وإعلاميين.

استعرضت الورشة تجربة إعادة تأهيل كظامة الغرسة في بلسمر، باعتبارها نموذجاً تقليدياً لحصاد مياه الأمطار في المناطق الجبلية، من خلال سبع أوراق علمية تناولت موضوعات متنوعة، منها: نظم الريّ التقليدية، تغير نمط الأمطار وأثره على الجفاف الزراعي، الاستدامة والإدارة، التربة في المناطق الجبلية، إضافة إلى التراث المعماري الجبلي في مركز بلسمر.

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وتأتي الورشة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستدامة البيئية والمائية.