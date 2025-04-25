رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد باسم أهالي المنطقة وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة ما تحقّق من إنجازات برؤية المملكة 2030 خلال السنوات التسع الماضية.

ونوّه أمير نجران بما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024، الذي أكد النمو الذي تشهده هذه البلاد المباركة في مختلف القطاعات، واستمرار الرؤية في دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية، من خلال استحداث إستراتيجيات تنموية طويلة المدى، إضافةً إلى تعزيز مواءمة الخطط الإستراتيجية مع الخطط المالية طويلة المدى، واستمرارها في تصحيح الإداء بشكل منهجي، يبرهن من خلاله التقدم الذي تحقق في عام 2024، على المسار الصحيح الذي تسير عليه الرؤية، محققة طموحاتها على الأرض، باعتمادها على أدواتها المتينة في التنفيذ من برامج أسهمت في تحقيق مستهدفات الرؤية.

وأشار إلى نسب التقدم الإجمالية في مؤشرات أداء برامج الرؤية ومبادراتها، المميز على صعيد ركائز الرؤية الثلاث: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، ساهم في تمكين أبناء هذا الوطن من المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل، معتزين بهويتهم ومتطلعين إلى ترسيخ مكانة المملكة المرموقة بين الدول والشعوب.

وسأل أمير نجران -الله سبحانه وتعالى- أن يُمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه وولي عهده الأمين لكل خير، وأن يحقق طموحهم وآمالهم لنهضة بلادنا، وأن يديم علينا أمننا ونماءنا.