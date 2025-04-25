بتوجيه من أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال باعتماد عقبة نخلين كنموذج تطويرها للعقبات الترابية في المنطقة، افتتح الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس هاشم الدباغ عقبة نخلين الواقعة في مركز صبح بللحمر شمال مدينة أبها والرابطة بين مركز صبح بللحمر ومركز تيه التابع لمحافظة محايل. ويأتي الافتتاح بعد أعمال الصيانة التي نفذت بها والتي بدأت منذ أربعة أعوام.

ويعود تاريخ العقبة إلى عام 1429والذي نفذته الفرقة الترابية التاسعة التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية بجهود ذاتيه بعرض ابتدائي لم يتجاوز 6-7 أمتار ويمتد الطريق بطول ١٤.٨ كلم.