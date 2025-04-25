رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام التسعة الماضية.

ونوه أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي بهذه المناسبة بأن رؤية المملكة 2030 والتي انطلقت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة ودعم وإشراف مباشر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تشهد تحولات كبيرة وإنجازات فريدة، وذلك من خلال الأرقام والمؤشرات التي جاءت بالتقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 للعام 2024، وحملت في طياتها بشائر الخير والنماء، حيث تم تحقيق العديد من المستهدفات قبل أوانها، وعكست متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وعززت من مكانة المملكة التي أصبحت اليوم محط أنظار العالم بفضل هذه الرؤية المباركة، مشيرًا إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة من خلال مشروعات رؤية المملكة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا)، والتي أصبحنا نرى ونشاهد هذا العمل في هذه المشروعات يتحقق على أرض الواقع، والتي تجسدها النظرة المستقبلية والطموح الكبير والفكر لولي العهد وحرصه على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي أسهمت في رفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير العيش الكريم والرفاهية للمواطن.

وفي ختام تصريحه سأل أمير منطقة تبوك المولى- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه ورخاءه.