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«عكاظ» (الرياض)

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض، اليوم، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الحالية في قطاع غزة، والجهود المبذولة لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في شهر يونيو القادم برئاسة مشتركة بين المملكة والجمهورية الفرنسية.

حضر الاجتماع مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي، والمستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

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