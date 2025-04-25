‏برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تنظم المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع NCTConsultants وجمعية مكافحة الأسلحة غير التقليدية CBRNe society مؤتمر تهديدات الأسلحة غير التقليدية بالشرق الأوسط «2025 NCT Middle East Riyadh»، الحدث الدولي الرائد في مجال مكافحة تهديدات الأسلحة غير التقليدية، والذي يعقد يوم الإثنين (30 شوال 1446هـ الموافق 28 أبريل 2025) ويستمر لمدة يومين في فندق فوكو بالرياض.

‏ويستضيف المؤتمر أكثر من 33 شركة عارضة من 11 دولة تمثل علامات تجارية عالمية بأحدث المنتجات والخدمات والحلول في مجال مكافحة تهديدات الأسلحة غير التقليدية، بمشاركة أكثر من 30 متحدثًا دوليًا، ويتوقع أن يشهد المؤتمر حضور عدد من المهتمين والمختصين في هذا المجال.