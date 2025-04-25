ضبطت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام عددًا من مرتكبي عمليات نصب واحتيال لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وادعائهم توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج.





وأوضحت الوزارة أنه تم إيقاف مرتكبي عمليات النصب والاحتيال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وبينت الوزارة أنه بإمكان حجاج الداخل الحصول على تصريح الحج من خلال منصة وزارة الحج والعمرة (نسك)، فيما يستطيع حجاج الخارج الحصول على تأشيرة حج من خلال الجهات المعنية في المملكة بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح).





وفيما يتعلق ببيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة نيابة عن حجاج بيت الله الحرام، أكدت الوزارة أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة، ويمكن شراؤه أو تتبع تنفيذه من خلال الرابط adahi.org، وتم تخصيص الرقم الموحد 920020193 لاستقبال الاستفسارات وتتبع الطلبات.





ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين الراغبين بأداء مناسك الحج إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.