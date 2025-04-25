التقى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، عدداً من الطلبة السعوديين المبتعثين في المملكة المتحدة، وذلك خلال لقاء حواري نظمته الملحقية الثقافية السعودية في لندن، ضمن إطار نقل الخبرة، وتعزيز دور الطلبة في خدمة الوطن وتواصل الطلبة المبتعثين مع المسؤولين.

وأعرب الربيعة في مستهل اللقاء عن سعادته بلقاء الطلبة، مشيداً بدور الملحقية الثقافية في تمكينهم أكاديمياً وثقافياً، مشيراً إلى أنّ أكثر من 14 ألف طالب وطالبة يدرسون حالياً في الجامعات البريطانية، ويُعدّون امتداداً لرسالة المملكة الحضارية، ويعكسون هويتها وقيمها وطموحاتها في المحافل الدولية.

وأكد أنّ المبتعثين يملكون القدرة على الإسهام في دعم مسارات التطوير، لا سيما في قطاع الحج والعمرة أحد المحاور الرئيسة في رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أنّ الوزارة تنظر إلى الطلبة كمصدر معرفي وفكري قادر على ابتكار حلول تسهم في تحسين خدمات ضيوف الرحمن، بالاستفادة من التخصصات والخبرات العالمية.

واستعرض الربيعة أبرز إنجازات الوزارة خلال العام الماضي، ومنها استقبال أكثر من 18.6 مليون حاج ومعتمر، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية مثل منصة «نسك»، التي أسهمت في رفع عدد الزائرين للروضة الشريفة من 4 ملايين عام 2022 إلى أكثر من 13 مليوناً في عام 2024م، ومبادرة «طريق مكة» التي سهّلت إجراءات السفر للحجاج في سبع دول.

وسلط الضوء على «جائزة باحثين في خدمة ضيوف الرحمن»، التي أطلقتها الوزارة هذا العام لتحفيز الطلبة المبتعثين على تقديم أفكارهم الابتكارية، مشيراً إلى أنّ الجائزة شهدت مشاركة أكثر من 46 طالباً وطالبة من المملكة المتحدة، قدّموا مقترحات متنوعة شملت تطبيقات تقنية، ونماذج للذكاء الاصطناعي، وحلولاً لتحسين تجربة الزائرين، مؤكداً التزام الوزارة بتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع واقعية تخدم منظومة الحج والعمرة.

وشكّل اللقاء فرصة لتعزيز أواصر التواصل مع الطلبة المبتعثين، والاستماع إلى تطلعاتهم ومبادراتهم، التي تُجسد وعيهم بدورهم الحيوي في بناء المستقبل، ومساهمتهم في تطوير منظومة الحج والعمرة عبر المعرفة والتقنية والابتكار.

ويأتي هذا اللقاء امتداداً لنهج حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في دعم أبنائهم وبناتهم المبتعثين، وتمكينهم من التميز أكاديمياً ومهنياً، ليكونوا سفراء فاعلين لوطنهم، وشركاء في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.