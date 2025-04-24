تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، اليوم، حفل تخريج (2375) خريجاً من منسوبي حرس الحدود، وذلك في أكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية.

وتضمّن الحفل، عرضاً عسكرياً يبرز المهمات الأمنية لحرس الحدود في حماية حدود الوطن، وتنفيذ تمرين ميداني بعنوان «درع الحدود 2»، استعرض أساليب التصدي للتهديدات البرية والبحرية باستخدام أنظمة القيادة والسيطرة والتجهيزات الحديثة، وذلك لتعزيز جاهزية الوحدات ورفع مستوى التكامل الميداني.