برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، يطلق فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة يوم السبت القادم، فعالية رياضية مجتمعية مميزة تحت عنوان «امشِ 30»، بحضور مدير فرع وزارة الصحة بجدة الدكتور مشعل السيالي وعدد من القيادات الصحية والحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي، وذلك بالواجهة البحرية.

وتأتي المبادرة النوعية بهدف تعزيز الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط، وتهدف فعالية «امشِ 30» إلى تحفيز المشاركين على المشي لمدة 30 دقيقة يومياً كخطوة بسيطة ومؤثرة نحو تحسين الصحة العامة و الوقاية من الأمراض، ومن المتوقع أن تشهد الفعالية مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع بجدة، للاستمتاع بالأجواء الحماسية على الواجهة البحرية أثناء ممارسة رياضة المشي، كما ستتضمن الفعالية العديد من الأنشطة المصاحبة والفعاليات الترفيهية والتوعوية.

ودعت الصحة في جدة كافة أفراد المجتمع إلى التفاعل والمشاركة في هذه الفعالية «امشِ 30» للاستفادة من الأجواء الإيجابية والأنشطة المتنوعة التي ستقام على هامشها، والمساهمة في تحقيق أهدافها النبيلة في تعزيز الصحة العامة في المجتمع.