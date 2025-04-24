رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة، الاجتماع الرابع للجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، وذلك في مقر وزارة الداخلية بجدة اليوم.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود في كلمة له خلال الاجتماع، أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى حرص وزارتي الداخلية في البلدين على تحقيق تطلعات القيادة في البلدين وشعبيهما لتحقيق مزيد من الأمن، والاستقرار، والرخاء.

ونوه وزير الداخلية بالجهود التي بذلتها فرق العمل من الجانبين لإنجاز عدد من مبادرات اللجنة التي تم تنفيذها ومن شأنها الإسهام في تعزيز العمل الأمني المشترك وتوفير تسهيلات إضافية للمواطنين في البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وفي نهاية الاجتماع، وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، على محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمنية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني.

شارك في الاجتماع، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، والمستشار في رئاسة أمن الدولة أحمد بن محمد الثقفي، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات المكلف اللواء الركن خالد بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية أحمد بن سليمان العيسى، ومساعد مدير عام الجوازات اللواء منصور بن فريج الرويلي، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم بن سلمه.

فيما شارك من الجانب البحريني، الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، والشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، ونائب رئيس الأمن العام اللواء الركن حمد بن محمد آل خليفة، والمشرف العام على الإدارة العامة لشؤون وزارة الداخلية ناصر أحمد الجنيد، وعدد من كبار المسؤولين.