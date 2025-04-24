تحت شعار «استدامة التعلم مدى الحياة»، انطلق صباح أمس (الأربعاء)، ملتقى مدن التعلم الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، ممثلة في إدارة أداء التعليم قسم التعليم المستمر، بمشاركة نخبة من التربويين والمختصين؛ بهدف تسليط الضوء على أدوار المشاركين والجهات الحكومية المعنية في بناء مدينة جدة كمدينة تعلم عالمية، ونشر وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال التوعية بالبرامج والخدمات التعليمية المقدمة في مجال التعليم المستمر.

وأطلق الملتقى نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، المساعد للخدمات المهندس وسام حابس، الذي أكد أن مدن التعلم تمثل مفهوماً رائداً تتبناه منظمة اليونسكو لتمكين المدن من تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، مضيفاً أن المملكة قطعت خطوات نوعية بانضمام خمس مدن سعودية إلى شبكة اليونسكو العالمية، مشيراً إلى أن جدة مرشحة للانضمام قريباً لما تملكه من مقومات علمية وبحثية، مشيداً في الوقت ذاته بالملتقى الذي يمثل نقطة تحوّل نحو تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة في المجتمع.

وشهدت جلسات الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل التي ناقشت مفهوم «مدن التعلم» وأهميتها في تحقيق رؤية 2030، من خلال مواجهة تحديات العصر، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص التعليمية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي عبر تأهيل الأفراد وتدريبهم لسوق العمل، وشملت أوراق العمل استعراض جهود وزارة التعليم في مشروع مدن التعلم، وما حققته من إنجازات، من أبرزها انضمام مدن «الجبيل، ينبع، المدينة المنورة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الأحساء» إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، إلى جانب بحث دور الأحياء المتعلمة في بناء مدن التعلم. كما تخللت الملتقى ندوة بعنوان «دور مدن التعلم في التنمية الشاملة»، إلى جانب عرض فيديو بعنوان «نحو مدن التعلم» وأوبريت «آفاق مدن التعلم»، ليختتم الملتقى بإقرار عدد من التوصيات.