دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، محطة توليد أكسجين لدعم قدرات المستشفى الجامعي الطاهر صفر بمدينة المهدية بتونس المقدمة من المملكة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، والمدير العام للصحة بتونس الدكتور عبدالرزاق بوزويته.

وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي أن الطاقة الإنتاجية لمحطة توليد الأكسجين التي موّلها بالكامل مركز الملك سلمان للإغاثة تبلغ 80 مترًا مكعبًا في الساعة، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من وحدة إنتاج أكسجين طبي ووحدة للتبريد الصناعي ووحدة للتخزين والتوزيع؛ بهدف تعزيز جاهزية المستشفى ومستشفيات المحافظة للتكفل بالمرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية، خصوصا في الحالات الطارئة التي تتطلب وفرة الأكسجين الطبي.

وتأتي زيارة الربيعة إلى تونس في إطار تعزيز التعاون بين المركز والجمهورية التونسية في الشؤون الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تدشين البرنامج التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي للأطفال التونسيين.