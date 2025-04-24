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أمل السعيد (الرياض) amal222424@

اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة للدورة الانتخابية 2024 - 2028، برئاسة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وأعرب آل الشيخ عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتكليفه برئاسة الاتحاد، سائلاً الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن، وأن يوفقه لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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كما قدّم آل الشيخ شكره للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مثمّنًا دعمهم وثقتهم، ومؤكدًا عزمه على تطوير رياضة الملاكمة وتحقيق حضور سعودي بارز في المحافل الدولية.