أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ورشة عمل علمية بعنوان «تأهيل الحواجز المائية الجبلية.. كظامة الغرسة أنموذجاً»، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين في الشأن البيئي والزراعي، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمواطنين والإعلاميين للاطلاع على تجربة وزارة البيئة والمياه والزراعة في إعادة تأهيل كظامة الغرسة التي تعد إحدى الممارسات التقليدية لحصاد مياه الأمطار عبر الحواجز المائية البسيطة. وقد تخللت الورشة 7 أوراق علمية متخصصة، تناولت عدة جوانب بيئية وزراعية وكانت كالتالي: كظامة الغرسة كنموذج تطبيقي لإعادة تأهيل الحواجز المائية التقليدية، وأثر تغيّر القيمة الفعلية للأمطار في الجفاف الزراعي كمؤشر على ضرورة تأهيل الحواجز المائية، ونُظم الري التقليدية في المناطق الجبلية، وتحديد المواقع الواعدة لحصاد مياه الأمطار، وإشكالية الاستدامة والإدارة، والتربة الزراعية في المناطق الجبلية، والتراث المعماري الجبلي بمركز بلّسمر. وتأتي هذه الورشة امتداداً للجهود المبذولة لتعزيز التوعية العلمية والمجتمعية بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية والمائية.