تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مقر النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.

واطّلع على تقارير عمل النيابات ومؤشرات إنجازها، وجهودها المستمرة في التعاون المشترك بينها وبين الجهات العدلية والأمنية الأخرى على حماية المجتمع وإنهاء القضايا وفق النظام، وعملها المؤسسي في مباشرة إجراءاتها القضائية في هذا الشأن.





كما التقى المراجعين من مواطنين ومقيمين واستمع إلى شكاواهم وطلباتهم الجزائية ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.





وأكد أهمية تسريع الإجراءات وفق الأنظمة، وضمان تقديم خدمات عدلية تحقق الجودة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى الوقوف على جاهزية النيابات، والتحقق من الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.