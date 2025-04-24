أعلن الأردن اليوم (الخميس) تنفيذ 14 حملة ومداهمة أمنيّة على تجّار المخدرات ومروجيها ومهربيها، أسفرت عن القبض على 44 متورطاً، منهم مصنفون بالخطرين جداً.

وقال المتحدث باسم الأمن العام في الأردن إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في الأردن كثّفوا نشاطاتهم العملياتية خلال الأيّام القليلة الماضية، لملاحقة تجّار المواد المخدرة ومهربيها ومروجيها، ونفّذوا 14 مداهمة وحملة أمنيّة موسعة في مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية وأُلقي القبض خلالها على 44 تاجراً ومهرباً ومروجاً، منهم مصنفون بالخطرين جداً، وضُبطت بحوزتهم كمّيات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة.

ونفذت حملة أمنيّة موسعة ضمن اختصاص العاصمة والبادية الوسطى لإلقاء القبض على 12 شخصاً، منهم شخصان من المصنفين بالخطرين جداً والمسجلين، وضبطت بحوزة المقبوض عليهم كمّيات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

فيما نُفّذت كذلك حملة أمنيّة ضمن اختصاص مناطق جنوب العاصمة الأردنية عمان أُلقي القبض خلالها على 7 تجّار للمخدرات ومروجين، وضُبط ما بحوزتهم من مخدرات وأسلحة نارية. وفي محافظة المفرق نُفذت كذلك حملة أمنيّة أُلقي القبض خلالها على خمسة من التجار والمروجين والمطلوبين وضبط بحوزة أحدهم 4 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة.

وفي قضايا التهريب تمكنت كوادر الإدارة من إحباط 3 قضايا لمحاولات التهريب، الأولى كانت في حدود جابر، حيث تم بالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية ضبط مركبة شحن وردت معلومات حولها وضُبط داخلها 800 ألف حبة مخدرة و3 أسلحة نارية، وبمتابعة التحقيق في القضية أُلقي القبض على 4 أشخاص تورطوا في القضية والتجهيز لاستلام المواد المخدرة من أجل إعادة تهريبها لإحدى دول الجوار.

وفي القضية الثانية وردت معلومات حول قيام 4 اشخاص بتجهيز وتخزين كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لمحاولة تهريبها لإحدى دول الجوار، حيث جرت مراقبة الأشخاص وتحديد مكان تخزين المواد المخدرة في العاصمة، وجرت مداهمتهم وضبط 30 ألف حبة مخدرة أخفيت بمخبأ سري في مركبة شحن وأُلقي القبض على المتورطين الأربعة في القضية.

وفي القضية الثالثة دوهم في محافظة العقبة في منطقة صحراوية وعرة موقع أعدّه أحد الأشخاص لتخزين كمية من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها لدولة مجاورة، حيث أُلقي القبض عليه وبتفتيش المكان ضُبطت 170 ألف حبة مخدرة.

وفي إحدى مناطق البادية الوسطى داهمت كوادر الإدارة تاجراً للمخدرات والأسلحة، وأُلقي القبض عليه داخل منزله وتم ضبط 44 كف حشيش و 9 أسلحة نارية، وتم أيضاً في البادية الجنوبية إلقاء القبض على تاجرَين للمخدرات وضبط بحوزتهما 22 كف حشيش وسلاح ناري.

وفي محافظة العاصمة أُلقي القبض على أحد تجّار المخدرات الخطرين بعد مداهمة مركبة كان يستقلها وضبط داخل المركبة ومنزله بعد تفتيشه 70 كف حشيش، وأُلقي القبض في العاصمة كذلك في قضية أخرى على مروج للمخدرات بعد مداهمة منزله وعثر داخل المنزل على 6 كفوف حشيش وكمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة.

وفي محافظة العقبة جرى كذلك التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات استخدم منطقة وعرة وصحراوية لممارسة نشاطه الجرمي وضبط بحوزته 27 كف حشيش وسلاح ناري، ودوهم في القضية الثانية تاجر آخر في المحافظة وضُبط بحوزته 18 كف حشيش بعد القبض عليه.

وفي لواء الرمثا وبعد ورود معلومات حول انتشار مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) وترويجها بشكل كبير، خصصت الإدارة فريقاً خاصاً لمتابعة تلك المعلومات، وتمكن الفريق من الوصول لمعلومات حول أحد الأشخاص وأنه من يقوم بترويج تلك المادة، وجرى بعد جمع المعلومات كافّة حوله مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 3 كيلوغرامات من مادة الجوكر، فيما دوهم في قضية أخرى في لواء الرمثا مروجان اثنان للمخدرات وأُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 14 كف حشيش.

وآخر القضايا التي تم التعامل معها كانت في محافظة الزرقاء، حيث دوهم تاجر للمخدرات وأُلقي القبض عليه بعد مقاومة شديدة للقوة الأمنيّة وضبط بحوزته 12 كف حشيش.