نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، دشن المساعد للخدمات المهندس وسام حابس، ملتقى مدن التعلم، تحت شعار «استدامة التعلم مدى الحياة»، الذي نظمته إدارة أداء التعليم ممثلة في قسم التعليم المستمر، بكلية جدة العالمية، وشارك فيه نخبة من التربويين والمختصين؛ بهدف تسليط الضوء على أدوار المشاركين والجهات الحكومية المعنية في بناء مدينة جدة كمدينة تعلم عالمية، ونشر وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال التوعية بالبرامج والخدمات التعليمية المقدمة في مجال التعليم المستمر.

وأوضح المهندس وسام حابس أن «مدن التعلم» تمثل مفهومًا رائدًا تتبناه اليونسكو لتمكين المدن من تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، مبيناً أن المملكة قطعت خطوات نوعية بانضمام خمس مدن سعودية إلى شبكة اليونسكو العالمية، مشيراً إلى أن جدة مرشحة للانضمام قريباً لما تملكه من مقومات علمية وبحثية، مشيداً بالملتقى الذي يمثل نقطة تحوّل نحو تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة في المجتمع.

وشهدت جلسات الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل التي ناقشت مفهوم «مدن التعلم» وأهميتها في تحقيق رؤية 2030، من خلال مواجهة تحديات العصر، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص التعليمية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي عبر تأهيل الأفراد وتدريبهم لسوق العمل، واستعراض جهود وزارة التعليم في مشروع مدن التعلم، وما حققته من إنجازات، إلى جانب بحث دور الأحياء المتعلمة في بناء مدن التعلم.

وتخلل الملتقى ندوة بعنوان «دور مدن التعلم في التنمية الشاملة»، إلى جانب عرض فيديو بعنوان «نحو مدن التعلم»، وأوبريت «آفاق مدن التعلم»، ليختتم الملتقى بإقرار عدد من التوصيات.