وزير الصحة التونسي يلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة.
وزير الصحة التونسي يلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة.
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«عكاظ» (تونس) OKAZ_online@
أشاد وزير الصحة التونسي الدكتور مصطفى الفرجاني بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية؛ ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، وذلك خلال لقائه بمقر الوزارة في العاصمة تونس المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، منوهًا بوقوف المركز الدائم إلى جانب المحتاجين ونجدة المتضررين، والتخفيف من معاناتهم في شتى أنحاء العالم. وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

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