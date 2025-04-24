في تأكيد جديد على مكانة المملكة ودورها المحوري في الساحة الدولية، جددت المملكة التزامها الثابت بمساندة الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتضررة.وجاء هذا الموقف في سياق اتساق السياسة السعودية مع مبادئها القائمة على الدبلوماسية الهادئة، والعمل الإنساني، والشراكة المسؤولة في معالجة أزمات العالم، وهو ما انعكس جلياً في تحركات المملكة في ملفات متعددة، من فلسطين والسودان واليمن، وصولاً إلى دعم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في دول العالم الإسلامي والدولي. وفي هذا السياق، أشاد الخبير في الشؤون العربية والدولية المستشار السابق في الصندوق السعودي للتنمية رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار المستشار عيد العيد، بما تبديه القيادة السعودية من وعي سياسي وإنساني عالٍ، مؤكداً أن السعودية لا تكتفي بالمواقف، بل تقود التحرك الفعلي عبر المبادرات، والدعم التنموي، والسياسات المتوازنة. وأضاف: مواقف السعودية تجسد منبراً دبلوماسياً يُعبّر عن ثوابت المملكة في دعم السلم الإقليمي والدولي، وهو ما جعلها عنصراً مؤثراً ومطلوباً في كل طاولة حوار أو جهد دولي لحل الأزمات. وأشار العيد إلى أن التزام المملكة برفع المعاناة الإنسانية امتد إلى مئات المشاريع الإغاثية والتنموية، التي ينفذها الصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة، مما يعكس التكامل بين السياسة والإنسانية في النهج السعودي، فهذه المواقف تؤكد أن المملكة تسير وفق إستراتيجية واضحة المعالم، قوامها السلام العادل، والدعم التنموي، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، مع الوقوف الجاد إلى جانب القضايا العادلة في العالم.