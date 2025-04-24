أكّدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال، والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل؛ إن كان وافداً، بحق كل مستقدمٍ يتأخّر عن الإبلاغ عن مغادرة مَن استقدمهم في الوقت المحدّد لانتهاء تأشيرة الدخول.وشدّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية السعودية.في غضون ذلك، بدأت القوات الخاصّة لأمن الطرق، تنفيذ إجراءات منع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدّسة، في إطار الاستعدادات الأمنية والتنظيمية المتعلقة بموسم الحج.وأعلن متحدث أمن الطرق العقيد عادل عزام، بدء حظر دخول المقيمين بلا تصريح في مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة، أو من يحمل هوية المقيم الصادرة من العاصمة المقدسة أو تصريح الحج.وأضاف: أن المركبات والمقيمين الذين لا يحملون التصاريح سيتم إعادتهم. وأكمل: إن القوات الخاصة لأمن الطرق تهيب بالمقيمين الالتزام بأنظمة الحج والتعاون مع رجال الأمن؛ حفاظاً على سلامة وطمأنينة الحجاج.ويشمل القرار منع دخول المقيمين الذين لا يحملون التصاريح النظامية المعتمدة.وأكّدت القوات الخاصّة لأمن الطرق، أن الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم حركة الدخول والخروج، وضمان انسيابية تنقل الحجاج والمصرح لهم، إلى جانب الحفاظ على الأمن والسلامة العامة خلال هذه الفترة الحساسة.