لم يدر بخلد يونس أحمد يونس، أن إجراء عملية «تغيير مسار» ستكلفه 5 جراحات وتدهور صحته، إذ لم تكتب للعمليات النجاح وظل أسيراً للمرض على مدى عام كامل.وشرح يونس قصته لـ «عكاظ» فيقول: «تعود معاناتي مع ارتفاع كبير في الوزن ما اضطرني لإجراء عملية تغيير مسار بالمعدة وبعد العملية بيوم واحد اكتشفت وجود التصاقات والتواء في الأمعاء، فاضطر الفريق الجراحي إلى إعادة العملية، وغادرت المستشفى، وبعد يوم شعرت بألم شديد فتوجهت للمستشفى، وخضعت للأشعة، وأفاد الطبيب بضرورة الخضوع لعملية جراحية ثالثة وعاجلة، وأبلغت بوجود فتاق داخلي، وبعد نحو ثلاثة أشهر شعرت بألم في المعدة، فتوجهت لقسم الطوارئ في المستشفى ذاته، وتم إجراء عملية استكشافية للمرة الرابعة، وأفادني الطبيب بعدم وجود شيء ليتم تحويل ملفي الطبي إلى طبيب آخر بنفس المستشفى، وبعد إجراء منظار علوي اتضح وجود جيب زائد في رأس المعدة، وأبلغني الطبيب بضرورة إجراء عملية جراحية بعد 3 أشهر».يواصل يونس سرد حكايته لـ«عكاظ»: «شرحت للطبيب معاناتي مع آلام وحالات غثيان متكررة ما يستدعي سرعة علاجي وخضوعي للعملية، فتوجهت إلى التجمع الصحي بمكة المكرمة لتقديم الموعد دون نتيجة، بعدها تم تحويل ملفي الطبي إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، وأجريت لي عملية استكشافية للمرة الخامسة، واتضح للفريق الطبي وجود جيب زائد في رأس المعدة وجيب آخر أسفل المعدة وانسداد والتصاقات وفتاقين، وبعد العملية شعرت بألم متواصل في القولون ورأس المعدة وفي الصدر، فظللت أراجع قسم الطوارئ يومياً وأتعايش مع أوجاعي بالمسكنات».ويطالب يونس، المعنيين في القطاع الصحي بالوقوف على وضعه الصحي وحالته المرضية التي تسببت في خسارته لوظيفته.وتواصلت «عكاظ» مع مدير الاتصال المؤسسي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، لمعرفة حيثيات المشكلة، ولم تتلق الصحيفة رداً حتى ساعة إعداد التقرير.