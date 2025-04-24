لوّحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتطبيق العقوبات على المنشآت التي تُسند المهن الموطّنة في القطاع السياحي إلى غير السعوديين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عبر تحوير المسميات الوظيفية للتهرب من القرار.ويأتي التحذير، بعد إعلان الوزارة البدء في تنفيذ قرار توطين عدد من المهن المرتبطة بالقطاع السياحي؛ بهدف توفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، في رفع نسب التوطين وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع حيوي يشهد نمواً متسارعاً.وحذّر خبير الموارد البشرية مقرن الشويمان، من لجوء بعض المنشآت إلى ما وصفه بـ«التحايل المهني» من خلال تغيير المسميات أو إسناد المهمات الموطنة لغير السعوديين بصورة غير مباشرة، مؤكداً أن الوزارة باتت تملك أدوات رصد دقيقة، ونماذج ذكاء رقمي قادرة على كشف تلك الممارسات.وقال الشويمان لـ«عكاظ»: إن المنشآت، التي تراهن على التلاعب، تُخاطر بسمعتها وباستمرارها في السوق. النظام واضح، ومن الأفضل التوجّه إلى التأهيل والتوظيف الجاد بدلاً من المراوغة.يشار إلى أن القرار يشمل مهناً مثل الإرشاد السياحي، وإدارة الفعاليات، وخدمات الاستقبال والضيافة.