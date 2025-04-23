دعا هلال القرشي (من سكان حي الريان شرق مكة المكرمة)، إلى تدخل الجهات المعنية لتقديم الحلول العاجلة لتدفق مياه جوفية غزيرة تهدد سلامة المبنى الذي يقطن به وأسرته، وقال لـ «عكاظ»: أسكن في هذا المنزل منذ 7 سنوات بشكل طبيعي، ولم يواجهني أي شيء من المنغصات، إذ بدا الوجود السكاني في الحي قبل سنوات عدة ومع هذا التواجد السكني يفتقد الحي لشبكة المياه والصرف الصحي، وقبل نحو 9 شهور ظهرت تدفقات مياه جوفية في بدروم العمارة من الجهة الغربية؛ ما دعاني إلى الاستعانة بأجهزة سحب المياه، وبحسب التقرير الهندسي - الذي اطلعت عليه «عكاظ» - تبين أنها مياه صرف صحي ناتجة عن عدم عزل البيارات بالطرق الفنية الصحيحة، وجاءت توصية التقرير الهندسي بضرورة التواصل مع الجوار والتأكد من شبكة الصرف الصحي بالارتداد وإصلاحها في حال كان الخطأ من الشبكة.ويشير القرشي، أنه تواصل مع سكان الجوار، وبات يشعر بالحرج أمام جيرانه بعدما خلقت التدفقات طبقة من الطحالب وبيئة مثالية لانتشار البعوض، وراحت مراجعاتي لأمانة العاصمة المقدسة أدراج الرياح.«عكاظ» من جهتها تواصلت مع المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة إلا أنه لم يصل الرد.