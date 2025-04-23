رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الأربعاء)، حفل تخريج الدفعة الـ55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بحضور وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تواصل تميزها في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متغيرات العصر والمساهمة في بناء مستقبل الوطن، مشيراً إلى أن الخريجين والخريجات يجسدون استثمار الدولة - أيدها الله - في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.

وقال: «ما نشهده اليوم من تطور نوعي في قطاع التعليم هو نتائج للدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - لتأهيل الشباب وتمكينهم من أدوات المعرفة، ليكونوا شركاء فاعلين في بناء وطنهم وتحقيق تطلعاته».

وبارك أمير المنطقة الشرقية للخريجين والخريجات، مهنئاً أسرهم التي كانت سنداً لهم في رحلتهم العلمية، وسأل الله أن يكون مستقبلهم حافلاً بالعطاء والإنجاز، وقال: «الخريجون والخريجات اليوم لا يغادرون مقاعد الدراسة فحسب، بل ينطلقون ليصنعوا الفرق، ويكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية الوطنية، ومؤهلين لقيادة التحول في مجالات الطاقة، ومبتكرين في التقنية، ويضعون بصمتهم في البحث العلمي، ليواصلوا مسيرة الوطن نحو المستقبل بثقة وطموح».

وألقى وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، كلمة رفع فيها شكره للقيادة - رعاها الله -، وقال: «بفضل الله، ثم بدعم القيادة، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، أطلقت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن برنامج تحوّل شاملاً، تجاوز نطاق التعليم التقليدي ليشمل البحث والابتكار»، معبّراً عن فخره بتخريج هذه الكوكبة من الطلاب والطالبات، ومعرباً عن ثقته في قدراتهم ومهاراتهم التي سيكون لها أثر كبير في بناء مستقبل الوطن.

ومن جهته، ثمّن رئيس الجامعة، الدكتور محمد السقاف، الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة، مؤكداً الجهود التي تبذلها الجامعة لقيادة حراك التغيير الأكاديمي، ولتصبح قدوة للتعليم العالي في البلاد.

وفي كلمة الخريجين، ألقى مجموعة من الطلاب كلمات، عبّروا فيها عن فخرهم بانتمائهم لهذا الصرح العلمي، وأعلنوا عزمهم استكمال مسيرة التميز في حياتهم العملية. كما تخلل الحفل تقديم عروضٍ مرئية، شارك فيها أهالي الطلبة، وعبّروا عن امتنانهم للجامعة، وقدموا التهاني للخريجين على إنجازهم، متمنين لهم التميز في تطلعاتهم المستقبلية.