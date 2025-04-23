استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من ذوي المواطن محمد سند الشمري -رحمه الله- الذين تنازلوا لوجه الله تعالى عن حقهم في القصاص من قاتل والدهم، مكتفين بالدية الشرعية، في موقف يعكس أسمى صور العفو والتسامح.

وأشاد بهذا العمل العظيم، واصفًا إياه بـ«الموقف الإنساني الذي يُجسّد القيم الإسلامية النبيلة، ويضرب أروع الأمثلة في العفو عند المقدرة». وأضاف أن المجتمع السعودي يفاخر بمثل هذه المواقف التي ترتقي بالنفوس وتُعلي شأن التسامح في لحظات يُختبر فيها الصبر والاحتساب.

وأكد أن ما قام به ذوو المجني عليه لا يُعدّ تنازلاً فحسب، بل رسالة عظيمة في نُبل الأخلاق ورفعة الإيمان، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ويتغمد فقيدهم بواسع رحمته. وعبّر ذوو المواطن محمد سند الشمري - رحمه الله - عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، على كريم استقباله واهتمامه وحرصه الدائم على نشر قيم التسامح والإصلاح.

وأكدوا أنهم قرروا التنازل عن القصاص لوجه الله تعالى، طلباً للأجر والثواب، واقتداءً بنهج والدهم - رحمه الله - الذي عُرف بالسعي للخير والدعوة إلى الإصلاح. وأضافوا: «نؤمن أن العفو عند المقدرة من أعظم القيم، وما قمنا به هو تطبيق لتعاليم ديننا الحنيف، الذي يحثنا على الصفح والتسامح، ويجعل الأجر في ترك العقوبة أعظم من نيلها». واختتموا حديثهم بالدعاء أن يتغمد الله فقيدهم بواسع رحمته، وأن يجزيهم وكل من وقف معهم خير الجزاء، وأن يديم على هذا الوطن الأمن والوحدة، في ظل قيادته الرشيدة.