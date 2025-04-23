نوَّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز ين مساعد، بحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله-، على تقديم البرامج التوجيهية، والإرشادية، التي تسهم في إصلاح نزلاء السجون، ليكونوا عناصر قادرة، على الاندماج في المجتمع، بعد قضائهم فترة محكوميتهم.

جاء ذلك خلال، لقاء أمير نجران في مكتبه اليوم، مدير إدارة السجون بالمنطقة العميد بنيان بن محمد العمر، الذي قدَّم لأمير المنطقة التقرير السنوي لسجون المنطقة.

وتضمن التقرير، البرامج الإصلاحية والتأهيلية، والرعاية الاجتماعية، والتدريب المهني، والأنشطة الثقافية والرياضية، المقدمة لنزلاء سجون المنطقة، إضافةً إلى تفعيل المراكز المتخصصة، التي تسهم في إصلاح النزيل، والتقليل من نسبة عودة النزلاء إلى السجون مرة أخرى، والشركات المجتمعية التي تسهم في تأهيل النزلاء وإصلاحهم، وتهيئتهم، ورعاية أسرهم.