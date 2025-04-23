تقوم الشريعة الإسلامية على التوازن بين العدل والرحمة. القصاص حكم يُقيم الموازين، والعفو عند المقدرة باب مفتوح لمن أراد وجه الله وابتغى صلاحاً في الأرض. وفي المملكة، تُنفذ الحدود بإيمان، وتُمدّ الجسور نحو التنازل متى حضر الوعي واستيقظت القلوب.

وفي منطقة حائل، لم تعد هذه المعاني مجرّد نصوص تُتلى، بل تحوّلت إلى ثقافة حية يتشاركها الناس مع أميرهم عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الذي جعل من الصفح مشروعاً مستمراً، ومن عتق الرقاب مساراً لا يتوقف، ومن الإصلاح طريقاً طويلاً يمشيه بنفسه، كلمة بكلمة، وخطوة بخطوة.

الأمير عبدالعزيز بن سعد لا يكتفي بالإشراف أو التوجيه، بل يحضر، يبذل، يتابع، ويستشعر حجم المسؤولية، ويخاطب في الناس أجمل ما فيهم من قيم، يدعوهم للحلم الكبير: أن ترتقي النفوس فوق الخصومة، وأن تُمنح الحياة فرصة جديدة لمن كان على شفير الفقد.

أهالي حائل استجابوا لهذا النداء النبيل، وشاركوا أميرهم في حمل هذه الرسالة. تكررت مواقف التنازل، وامتلأت المجالس بحكايات عفو تكتبها القلوب قبل المحاكم، وتؤكد أن في حائل مجتمعاً اختار أن يصنع من الرحمة قوة، ومن الحكمة طريقاً، ومن العطاء أفقاً مفتوحاً لا تحدّه الظروف.

الجهد المبذول في هذا الملف يتجاوز العمل الرسمي، ليصل إلى بناء وعي جمعي يرى في الصفح رفعة، وفي عتق الرقاب مسؤولية مشتركة، وفي المشاركة مع الأمير وقوفاً إلى جانب الحق والفضل معاً.

في حائل يُروى العفو و يُعاش كقيمة، والأمير عبدالعزيز بن سعد في مقدمة المشهد، والناس من حوله شركاء في الخير، لأن الرحمة إذا سكنت في القيادة، سكنت في المجتمع كله.