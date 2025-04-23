في إطار الرؤية التنموية الشاملة التي يقودها، استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، وذلك للاطلاع على مخططات جديدة لمشاريع تطويرية تُعزّز من مسيرة النماء المتصاعدة في المنطقة.ويأتي هذا اللقاء امتداداً لسلسلة من المبادرات والخطط النوعية التي يشرف عليها أمير المنطقة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في البنية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية لمدينة حائل ومحافظاتها.واستعرض أمير حائل خلال الاجتماع التصورات الجديدة لمجموعة من المشاريع المزمع تنفيذها، التي تتنوع بين تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز المشهد الحضري، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأكد أمير حائل أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير التخطيط الحضري والتنمية المستدامة، مشدداً على أن المواطن يجب أن يكون المحور الأول في كل مشروع، وأن التنمية لا تُقاس بالحجر فقط، بل بما تصنعه من أثر في حياة الإنسان.ويُعد هذا اللقاء نموذجاً حيوياً لتكامل أدوار القيادة المحلية مع الجهات التنفيذية في صناعة التنمية، ويؤكد أن حائل تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، يقوده طموح، وتدعمه رؤية، ويصنعه إصرار.