انطلاقاً من مستهدفات أمانة الأحساء في رفع مستوى الصحة العامة وسلامة الغذاء، أجرت الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات خلال الربع الأول من 2025، فحوصات مخبرية تضمنت 510 فحوص ميكروبيولجية، 86 فحصاً لأجهزة التعقيم في صوالين الحلاقة، 13 اختباراً للسموم الفطرية، 5 فحوصات للاستقصاء الوبائي، رصد 21 حالة تسمم غذائي).وشهدت الفترة ذاتها إصدار 3,914 شهادة صحية إلكترونية للعاملين في منشآت الصحة العامة والغذاء، كما تم إصدار 416 شهادة مصادر اللحوم «واثق»، إضافة إلى تدريب 2,312 متدرباً ومتدربة في مجال التثقيف الصحي، والمشاركة في 4 فعاليات مختصة في الصحة العامة والرقابة الغذائية.يُذكر أن أمانة الاحساء أطلقت، أخيراً، برنامجاً للتثقيف الصحي للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة ليُصبح هذا البرنامج شرطاً أساسياً لإصدار الشهادة الصحية في نطاق بلديات الأمانة المرتبطة، إضافةً إلى تخصيص «مركز لاختبار وتقييم التثقيف الصحي للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة»، الذي يستهدف تنمية الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية والإسهام في رفع وتقييم مستوى الوعي للعاملين بمنشآت الصحة العامة، تعزيزاً لتوجهات الأمانة، في رفع مستوى الوعي الصحي وتوفير الخدمات الحيوية والوصول إلى بيئة صحية آمنة تحقيقاً لصحة وسلامة المواطن والمقيم.