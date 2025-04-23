كشف رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل الوهبي أن محافظة الخبر تواصل تعزيز مكانتها الاقتصادية مركزاً تجارياً ووجهة رئيسية لاستقطاب الشركات الرائدة ورواد الأعمال عبر 957 منشأة تجارية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2025م.وتوقع استمرار نمو أعداد المنشآت التجارية بعد إضافة مساحات تجزئة وتسوق جديدة لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين والمستثمرين؛ ما يؤكد مكانة الخبر مركزاً حيوياً للتسوق والاستثمار، كما يعكس ذلك البيئة الجاذبة للمستثمرين والثقة المستمرة في ما تشهده الخبر من تطور لافت في جميع الأصعدة، لاسيما البنية التحتية مما يسهم في زيادة عدد المشاريع والمنشآت في المدينة.وأشار الوهبي إلى أن الخبر تضم نحو 20000 منشأة تجارية، وتعمل البلدية على تقديم الدعم والاستشارات الإدارية لتحقيق نجاح المنشآت، ونشر ثقافة العمل الحر، وتعزيز القدرات الأولية للمنشآت التجارية ومتابعتها، ودعم المبادرات والأنشطة المتنوعة لمنشآت القطاع الخاص، ودعم المبادرات الشبابية والاستثمارية في محافظة الخبر، وتكريم المبدعين وأصحاب قصص النجاح واستفادة الآخرين من تجربتهم.ونوه إلى أن وحدة دعم المنشآت التجارية في البلدية تلعب دوراً مهماً في دعم وتنمية القطاعين التجاري والاقتصادي، مثل تعزيز الوعي والمعرفة، إذ تساعد وحدة دعم المنشآت على زيادة الوعي والمعرفة لدى أصحاب المنشآت بإطلاعهم على الأنظمة والتحديات التي تواجههم مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة والتكيف مع المتغيرات في بيئة الأعمال، وتقديم الدعم والاستشارة، وتعزيز القدرات، ودعم المبادرات والأنشطة المتنوعة للمنشآت الخاصة.