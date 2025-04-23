أوضحت الهيئة الملكية بمكة المكرمة أن اكتمال أعمال الطريق الدائري الثاني بالعاصمة المقدسة والمحاور تمر بمراحل متتابعة، لافتة إلى أن هذا الاستكمال يأتي امتداداً للأعمال التي دُشّنت العام الماضي، التي شملت تشغيل محاور حيوية وربط الطريق الدائري الأول بعدد من المشاريع المهمة مثل وجهة مسار، ومشروع جبل عمر، والتوسعة، وطريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق أجياد، إضافة إلى تشغيل تقاطعات رئيسية في الطريق الدائري الثاني، من بينها تقاطع جُرهُم وتقاطع الطندباوي، وتقاطع البيبان.وأوضحت الهيئة أن هذه المراحل تشكل جزءاً أساسياً من رؤية تطوير شبكة الطرق الدائرية بمكة، بما يسهم في تعزيز الربط بين المراكز الحيوية، وتحقيق انسيابية مرورية تخدم سكان مكة وزوارها.يذكر أن المشروع يمتد على طول 14 كيلومتراً، و3 مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى طرق الخدمة، ويشمل 5 تقاطعات وطرق، وهي: طريق الطندباوي، وتقاطع وجهة مسار، وتقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان، تقاطع البيبان، ومربوط بامتداد طريق المدينة المنورة.